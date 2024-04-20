Yerel

Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'i ziyaret etti. Vali Ünlü'yü, Büyükşehir Belediyesi hizmet binasıı önünde karşılayan Başkan Zeyrek'e, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanları Atilla Efendioğlu ve Hale Mersinli Kuzucu eşlik etti. Başkan Zeyrek'e, çiçek takdim ederek Büyükşehir Belediye Başkanlığının hayırlı olmasını temenni eden Vali Ünlü, "Büyükşehir Belediye Başkanlığınız ilimiz için hayırlı olsun. Bir buçuk milyon nüfusun yaşadığı Ege Bölgesi'nin en önemli 2'nci iliyiz. Tarımıyla, sanayisiyle, trafiğiyle bunların beraberinde getirdiği bir takım sorunlarla beraber. Bu tür hareketli illerde beraberinde bir takım sorunlar da yaşanıyor. Nüfus yoğunluğu, nüfus hareketliliği, komşu illerin sizinle ilişkileri, bunları da yönetmeniz gerekiyor. Bu bir bayrak yarışı. Şehrimize, bölgemize, ülkemize uyumlu bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Tekrar başarılar diliyorum, tebrik ediyorum" ifadelerinde bulundu.

"El ele verip hizmet edeceğiz"

Vali Ünlü'ye ziyareti nedeniyle teşekkür eden Başkan Zeyrek de, "Sizin de önderliğinizde, bütün gücümüzle el ele verip şehrimize hizmet edeceğiz. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde halkımızın takdiriyle bu göreve biz seçildik. 5 yıl boyunca Allah'ın izniyle çok güzel hizmetlerimiz olacak" dedi. - MANİSA