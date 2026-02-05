Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin umreye göndereceği 47 çifte ibadet öncesi eğitim verildi - Son Dakika
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin umreye göndereceği 47 çifte ibadet öncesi eğitim verildi

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin umreye göndereceği 47 çifte ibadet öncesi eğitim verildi
05.02.2026 15:47  Güncelleme: 15:49
Mardin Büyükşehir Belediyesi, 'Evliliğinde 25 Yılını Dolduran 47 Çiftimizi Umreye Uğurluyoruz' projesi kapsamında, kutsal topraklara gidecek çiftler için bilgilendirme semineri gerçekleştirdi. Seminerde umre ibadeti ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında detaylar paylaşıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından Aile Yılı münasebetiyle hayata geçirilen "Evliliğinde 25 Yılını Dolduran 47 Çiftimizi Umreye Uğurluyoruz" Projesi kapsamında, kutsal topraklara gidecek ailelere yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

22-30 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek umre ziyareti öncesinde, Mardin İl Müftülüğü tarafından düzenlenen seminerde, çiftlere umre ibadetine dair kapsamlı bilgiler aktarıldı. Seminere, Mardin İl Müftü Vekili Mehmet Sani Akın, İl Müftü Yardımcısı Zübeyde Zengin, Kızıltepe Müftüsü Abdullah Erdoğan, İl Müftülüğü Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü Nejdet Karakuzu ile Umre görevli din görevlileri İbrahim Baştuğ ve Zekai Kahraman katıldı.

Programda, kutsal topraklarda yapılacak ibadetler, yolculuk süreci, ibadet esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve umrenin manevi boyutu ele alındı. Ayrıca Umreye gidecek çiftlerin merak ettikleri sorular din görevlileri tarafından yanıtlandı. Seminer sonunda, uzun yıllardır evliliklerini sevgi ve sadakatle sürdüren çiftlerin böylesi anlamlı bir proje kapsamında umreye uğurlanacak olmasından duydukları memnuniyet dile getirildi. - MARDİN

