Mardin'de 60 Bin Fesleğen Dağıtıldı

Mardin'de vatandaşlara 60 bin fesleğen dağıtıldı

MARDİN - Mardin Büyükşehir Belediyesi, öz kaynakları ile fidanlıkta üretmiş olduğu 60 bin fesleğeni resmi kurumlar ve vatandaşlara dağıttı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, çevreye duyarlılık konusunda farkındalık oluşturmak adına anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesine ait fidanlıkta tamamen kendi öz kaynaklarını kullanılarak yetiştirilen mis kokulu 60 bin fesleğen çiçeği, vatandaşlarla buluşturuldu.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından Mardin'deki resmi kurumlar başta olmak üzere, şehrin farklı noktalarındaki esnafa, ikamet eden vatandaşlara ve kenti ziyaret etmek amacıyla gelen misafirlere özenle hazırlanan fesleğenler hediye edildi. Halk arasında "reyhan" olarak da bilinen ve kendine has aromasıyla etrafına güzel koku yayan fesleğen, dağıtım noktalarında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Yapılan çalışma hakkında bilgilendirmede bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Halef Eraslan, "Kendi fidanlığımızda kendi öz kaynaklarımız ile senede bir milyon mevsimlik çiçek ve çalı üretmekteyiz. Bunun yanı sıra 60 bin fesleğen kendi bünyemizde üretilmiştir. Fesleğenler, resmi kurumlarımıza, esnaflarımıza, vatandaşlarımıza ve şehrimizi ziyaret eden turistlere dağıtımı gerçekleştiriyoruz." dedi.

Şehre ziyarete gelen vatandaş, "Mardin'i ziyarete geldim. Mardin çok güzel bir şehir çok beğendim. Şehrin dışından gelen ziyaretçilere fesleğen hediye ediyorlar. Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Valimiz Tuncay Akkoyun'a, çiçek için çok teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.