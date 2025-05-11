Mardin\'de Anneler Günü Coşkusu: Özel Piknik ve Etkinlikler

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın organize ettiği özel piknik etkinliği, 65 yaş üstü kıymetli anneleri Kamor Millet Bahçesi'nin güzel atmosferinde bir araya getirdi. Evlerinden özel servislerle alınan anneler, yöresel müzikler eşliğinde halaylar çekerek keyifli anlar yaşadı. Yüzlerindeki mutluluk ve kalplerindeki sevgiyle dolu bir gün geçiren anneler, etkinlik sonunda takdim edilen çiçekler ve hediyelerle onurlandırıldı. Etkinliğe katılan anneler, bu tür organizasyonların kendilerini değerli hissettirdiğini ifade ederek Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini sundular.

Anneler Günü coşkusunu şehre yayan bir diğer anlamlı etkinlik ise Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi. Şehrin çeşitli noktalarında kurulan stantlarda annelere karanfiller dağıtılarak, bu özel günleri kutlandı ve sevgileri ifade edildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı da Anneler Günü'nü unutmadı. Daire Başkanlığı ekipleri, annelere mis kokulu fesleğen fidanları hediye ederek hem onların Anneler Günü'nü kutladı hem de doğaya olan hassasiyeti simgeleyen anlamlı bir armağan vermiş oldu. - MARDİN