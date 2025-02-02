Mardin'de ev yangını: 1 yaralı
MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde ev yangınında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, gece saatlerinde ilçeye bağlı Ortaköy Mahallesi'nde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangında evde bulunan B.A. yaralandı. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan B.A. hastaneye kaldırıldı.
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