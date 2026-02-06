Mardin Büyükşehir Belediyesinden özel gereksinimli bireylere uzay yolculuğu

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan planetaryum çadırında özel gereksinimli bireyler, uzayla dolu unutulmaz bir gün yaşadı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı, sosyal, kültürel ve eğitici etkinliklerle yaşlı ve engelli bireylerin günlük yaşama katılımını destekleyerek sosyal hayatta daha aktif yer almalarını sağlamak ve yaşamın her alanında hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda farklı kurumlardan özel gereksinimli bireyler için uzay temalı etkinlik düzenlendi. Planetaryum çadırında gezegenleri, yıldızları ve galaksileri yakından tanıma fırsatı bulan özel gereksinimli bireyler, kendilerini adeta görsel bir şölenin içinde buldu. VR gözlükleriyle eğlenceli anlar yaşayan katılımcılar, uzayı keşfederken aynı zamanda keyifli deneyimler edindi. Teleskobu deneyimleme fırsatı bulan özel gereksinimli bireyler, gökyüzünü gözlemledi. Uzay bilimi temalı boyama etkinliğinde ise hayal güçlerini kağıda yansıttı.

Etkinlikte maskot astronot da katılımcılarla bir araya geldi. Özel gereksinimli bireyler, uzay bilimi hakkında eğlenceli bilgiler öğrenerek günü dolu dolu geçirdi. - MARDİN