Mardin Büyükşehir Belediyesinden özel gereksinimli bireylere uzay yolculuğu
06.02.2026 12:24  Güncelleme: 12:26
Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen uzay temalı etkinlikte, özel gereksinimli bireyler planetaryum çadırında unutulmaz bir gün geçirerek uzayı keşfetme fırsatı buldu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan planetaryum çadırında özel gereksinimli bireyler, uzayla dolu unutulmaz bir gün yaşadı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı, sosyal, kültürel ve eğitici etkinliklerle yaşlı ve engelli bireylerin günlük yaşama katılımını destekleyerek sosyal hayatta daha aktif yer almalarını sağlamak ve yaşamın her alanında hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda farklı kurumlardan özel gereksinimli bireyler için uzay temalı etkinlik düzenlendi. Planetaryum çadırında gezegenleri, yıldızları ve galaksileri yakından tanıma fırsatı bulan özel gereksinimli bireyler, kendilerini adeta görsel bir şölenin içinde buldu. VR gözlükleriyle eğlenceli anlar yaşayan katılımcılar, uzayı keşfederken aynı zamanda keyifli deneyimler edindi. Teleskobu deneyimleme fırsatı bulan özel gereksinimli bireyler, gökyüzünü gözlemledi. Uzay bilimi temalı boyama etkinliğinde ise hayal güçlerini kağıda yansıttı.

Etkinlikte maskot astronot da katılımcılarla bir araya geldi. Özel gereksinimli bireyler, uzay bilimi hakkında eğlenceli bilgiler öğrenerek günü dolu dolu geçirdi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Engelliler, Teknoloji, Etkinlik, Kültür, Yerel, Uzay, Son Dakika

