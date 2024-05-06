Mardin'de spor hekimi hasta kabulüne başladı - Son Dakika
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Mardin'de spor hekimi hasta kabulüne başladı

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Uzman Spor Hekimliği branşında görevli olan Ömer Faruk İlicepınar hasta kabulüne başladı. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Lokman Timurağaoğlu, spor hekiminin atanmasının insanları spora teşvik etmek için güzel bir fırsat olduğunu belirtti. İlicepınar ise spor hekimliğinin yaralanmaların önlenmesi, tanısı, tedavisi ve rehabilitasyonu ile ilgilendiğini söyledi. Spor hekimi, genel sporcu sağlığından korunma, yaralanmaların tedavisi ve rehabilitasyonu, egzersiz programlanması, sağlık taramaları ve önerileri gibi hizmetler sunacak. Ayrıca, spor hekimliği branşında cerrahi tedavi bulunmadığını ve sadece cerrahi gerektiren durumlar dışındaki tedavilerle ilgilendiklerini belirtti.

06.05.2024 17:21
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Mardin'de spor hekimi hasta kabulüne başladı

MARDİN - Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzman Spor Hekimliği branşında Ömer Faruk İlicepınar hasta kabulüne başladı.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Lokman Timurağaoğlu, hastanede ilk defa spor hekimimi atandığını söyledi. İnsanları spora teşvik etmek için güzel bir fırsat olduğunu belirten Dr. Timurağaoğlu, destekleri için başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Mardin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz'a teşekkür ettiğini dile getirdi.

Hasta kabulüne başlayan Uzman Spor Hekimi Ömer Faruk İlicepınar, spor hekimliğinin her düzeyde egzersiz ve fiziksel aktiviteye bağlı olarak ortaya çıkan yaralanmaların ve rahatsızlıkların önlenmesi, tanısı, tedavisi ve rehabilitasyonu ile ilgilendiğini söyledi. Genel sporcu sağlığı ve spor yaralanmalarından korunma, yaralanmaların tanı, tedavi ve sportif rehabilitasyonu, erişkin ve pediatrik dönem spor travmatolojisi, tespit edilen kas iskelet sistemi problemlerine yönelik kişiye özgü egzersiz programlanması, spora başlamak isteyenler için sağlık taramaları ve önerileri, sporcu lisans muayeneleri, kronik hastalıklar için egzersiz önerileri, sporculara dengeli ve düzenli beslenmesi, sporcu psikolojisi ile ilgili hizmet verileceğini belirten İlicepınar, toplumun spora katılımını arttırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Egzersizi, çeşitli kronik hastalıklarda tedavi amaçlı da kullandıklarını aktaran İlicepınar, "Egzersiz yaparken meydana gelebilecek yaralanmaları önlemeye ve bu süreçte meydana gelen yaralanmaları tedavi etmeye çalışıyoruz. Branşımızın içerisinde cerrahi tedavi bulunmuyor. Cerrahi gerektiren durumlar dışındaki tedaviler ve gerekliyse yapılacak cerrahi öncesi ve sonrası rehabilitasyon ve spora dönüş süreçleri ile ilgileniyoruz. Spora başlama hevesi olan vatandaşlarımıza antrenman planlaması ile ilgili bilgiler veriyoruz. Sporda meydana gelen yaralanmalarda tedavi olmak isteyen her vatandaşımız Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanemize başvurarak gerekli desteği alabilir. Sadece spor yapan kişiler değil geçmiş yıllarda yapan veya hiç yapmayan vatandaşlarımız da polikliniğimize başvurabilir. Yeni başladık ama yavaş yavaş insanlar gelmeye başladı. İlk defa gelen hastalara aktardığımız bilgileri doğru şekilde anladıklarını gözlemledim. Bu sayının artacağını düşünüyorum. Şu an antrenörlerimiz, sporcularımız geliyor. Branşımızın içerisinde cerrahi tedavi bulunmuyor. Onun dışındaki cerrahi öncesi ve sonrası ile ilgileniyoruz. Spor hevesi vatandaşlarımızın antrenman planlaması ile ilgili bilgi veriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mardin'de spor hekimi hasta kabulüne başladı - Son Dakika

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