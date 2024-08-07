Mardin'de toplu ulaşım aracında bayılan yolcu hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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Mardin'de toplu ulaşım aracında bayılan yolcu hastaneye ulaştırıldı

Mardin\'de toplu ulaşım aracında bayılan yolcu hastaneye ulaştırıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir toplu ulaşım aracında bayılan bir yolcu, sürücü ve diğer yolcuların yardımıyla hastaneye ulaştırıldı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

07.08.2024 12:52  Güncelleme: 13:01
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Mardin'de toplu ulaşım aracında görevli sürücü, bayılan yolcuyu hastaneye ulaştırdı. Toplu ulaşım aracında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı Ömerli- Artuklu seferini yapan İzzettin Cangi, dün Ömerli ilçesinden yolcuları alarak Artuklu ilçesine doğru hareket etti.

Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi Artuklu Belediyesi otobüs durağında durduğu saat 13.30 sıralarında ismi öğrenilemeyen bir vatandaş toplu ulaşım aracında bayıldı. Yaşananları güvenlik kamerasından gören sürücü, sağlık durumunu öğrenmek için yolcunun başına gitti. Baygın yolcuya ilk müdahale araç içerisinde yolcular ve sürücü tarafından yapıldı.

Yaşananları Amirine haber veren sürücü daha sonra güzergahından çıkarak içerisindeki vatandaşlarla birlikte yolcuyu Mardin Araştırma ve Eğitim Hastanesi'ne ulaştırarak 112 Acil Sağlık Ekibine teslim etti.

Toplu ulaşım aracı içerisinde yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mardin'de toplu ulaşım aracında bayılan yolcu hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

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