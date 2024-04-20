Mardin\'de trafik polisi yaşlı vatandaşı karşıya geçirdi

Özgür Özel'in Yurt Dışı Temasları... Şule Erten Bucak: "Seçimlerden Sonra Genel Başkan'a Büyük Bir İlgi Olduğunu Gördük"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yurt dışı temaslarında yer alan eski CHP Genel Sekreter Yardımcısı Şule Erten Bucak, Özel’in Romanya programına ilişkin, “PES Genel Sekreteri Filibeck açılış konuşmasında, ‘Aramızda Almanya Şansölyesi Scholz ve seçimlerden zaferle çıkmış olan CHP Genel Başkanı Özel de var’ dediği anda -sanıyorum 5 bin kişilik bir salondu- büyük bir alkış koptu. Genel Başkan ayağa kalktı, hepsini selamladı. Bunun üzerine Scholz da ayağa kalkıp Genel Başkanın yanına gelip öperek onu kutladı. Bu toplantı çok başarılı bir şekilde geçti. Seçimlerden sonra Genel Başkana büyük bir ilgi olduğunu gördük” dedi. Erten Bucak, ayrıca Sosyalist Enternasyonal’ın ilk Yerel Yönetimler Komitesi Toplantısı’nın Türkiye'de yapılacağını bildirdi.