Mardin\'de Yavru Baykuşlar Yuvalarına İtfaiye Tarafından Bırakıldı

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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yuvasından düşen yavru baykuşları itfaiye ekipleri tekrar yuvasına bıraktı.

İlçede Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde ağacın üstünde yuva yapan baykuşun yavruları yuvadan düştü. Yavruları fark eden öğretmen ve öğrenciler ise durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yavru baykuşları yuvasına koymak için çalışma başlattı. Ekipler, itfaiye merdiveni ile yavruları yuvasına koydu.

Öğretmen ve öğrenciler, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - MARDİN