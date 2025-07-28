Marmaraereğlisi'nde Su Kesintisi Protestosu: Kalıcı Çözüm İstendi - Son Dakika
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Marmaraereğlisi'nde Su Kesintisi Protestosu: Kalıcı Çözüm İstendi

Marmaraereğlisi\'nde Su Kesintisi Protestosu: Kalıcı Çözüm İstendi
28.07.2025 13:48  Güncelleme: 13:52
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde uzun süredir yaşanan su kesintileri nedeniyle tatil sitesi yöneticileri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak yetkililerden kalıcı çözüm talep etti.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde uzun süredir yaşanan su kesintileri nedeniyle bir araya gelen site yöneticileri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak yetkililerle görüştü ve kalıcı çözüm talep etti.

Marmaraereğlisi Tatil Siteleri Derneği öncülüğünde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan yaklaşık 30 tatil sitesi yöneticisi, TESKİ yetkilileriyle görüşerek su sorunlarının bir an önce çözülmesini istedi.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Dereağzı Mahallesi Muhtarı Türkan Karaoğlan, bir aydır ciddi şekilde su sıkıntısı yaşandığını belirterek şunları söyledi:

"Ne yazık ki kurak bir dönemden geçiyoruz. Hepimiz bunu biliyoruz ama kalıcı bir çözüm istiyoruz. İnsanlar susuzluktan lavabolarına bile giremiyor. Ellerini yıkamak için bir damla su bulamıyorlar. Bu sıcakta insanlar bir duş bile alamıyor. Göller kurudu, evet bunu da biliyoruz. Ama buna karşılık yetkililerden beklenti içerisindeyiz. Bu sorun artık çekilmez hale geldi."

Marmaraereğlisi Emlak Konut Villaları Sosyal Tesisleri Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ermek ise yaşanan sıkıntının ciddiyetine dikkat çekerek, "Dışarıdan tankerlerle su satın alıyoruz. İlçede yazlıkların neredeyse yarısı boş kaldı. Sorunumuz hala çözülmedi" dedi.

Tatil Siteleri Derneği Başkanı Hasan Çetli çözüm için yetkililerin daha fazla duyarlılık göstermesini beklediklerini ifade etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmaraereğlisi'nde Su Kesintisi Protestosu: Kalıcı Çözüm İstendi - Son Dakika

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