Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'i ziyaret etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Hem halkımıza hem de sizlere söz verdiğimiz gibi, Marmaris'i hak ettiği yere getirmek için gecemizi gündüzümüze katacağız" ifadesini kullandı.

CHP'li belediye başkanları ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ardından TBMM'ye geçerek CHP Grup Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'deki makamında ziyaret etti. Başkan Ünlü, seçim döneminde verdiği destekten ötürü Genel Başkan Özel'e teşekkür ederek tekrar Marmaris'e davet etti. Ziyarette Başkan Ünlü'ye meclis üyeleri Ahmert İnoğlu, İlkay Şimşek, Erdem Karaosmanoğlu ve yedek meclis üyesi Gülşah Kılınçkaya da eşlik etti.

"Siz değerli Genel Başkanımıza Marmaris halkının selam ve sevgilerini iletiyorum" diyen Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Sizlerin de desteği ile 31 Mart seçimlerinden başarıyla çıktık. Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi "işimiz gücümüz Marmaris" diyerek kolları sıvayıp; daha güçlü, daha şeffaf ve daha başarılı bir Marmaris için çalışmalara başladık. Hem halkımıza hem de sizlere söz verdiğimiz gibi, Marmaris'i hak ettiği yere getirmek için gecemizi gündüzümüze katacağız. Desteğiniz için bir kez daha teşekkür ediyor; en kısa sürede sizleri Marmaris'te ağırlamaktan onur duyacağımızı belirtmek istiyorum" ifadesini kullandı. - MUĞLA