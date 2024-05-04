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Hafta sonu mesaisini sahada sürdüren Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Belediyenin binalarında da incelemelerde bulundu.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, hafta sonu mesaisinde yine sahadaydı. İlk olarak Camiavlu Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Ünlü, mahalle muhtarı Melikşah Nor'un konuğu oldu. 31 Mart seçimleriyle oluşan mahallelerden biri olan Camiavlu'da muhtar Nor'un seçim kutlaması dolayısıyla düzenlediği keşkek ikramına katılan Başkan Ünlü, hem diğer mahalle muhtarları hem de bölge sakinleriyle bir araya geldi.

Camiavlu'nun birçok konuda eksiği olduğunun altını çizen Başkan Ünlü, "Tüm bu sorunların tespiti ve çözümü için çalışmalarımız devam ediyor. Bizi bir araya getiren Muhtarımız Melikşah Nor'a teşekkürlerimi sunuyor; bu önemli görevde başarılar diliyorum. Hep birlikte sorunların üstesinden gelecek, ilçemizi hak ettiği yere getireceğiz" dedi.

CHP İlçe Başkanı Ömer Bozdemir, meclis üyeleri ve belediye birim amirlerinin de eşlik ettiği Başkan Ünlü ardından semt pazarını ziyaret etti. Burada esnaf ve alışverişe gelen vatandaşlarla sohbet eden Ünlü, yapılması gereken çalışmalarla ilgili öneri ve taleplerini dinledi. Başkan Ünlü ve beraberindekiler buradaki görüşmelerin ardından Belediye Geçici Hayvan Bakımevi'nde ve kapatılan huzurevinde de incelemelerde bulundu.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün bir sonraki durağı ise Marmaris Limanı'nda demirleyen TCG Nusret Müze Gemisi oldu. Halkın ziyaretine açılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı TCG Nusret Müze Gemisi'ni ziyaret etti. Başkan Ünlü, vatandaşları Pazar günü de açık kalacak müzeyi görmeye davet etti.

Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Genç İş İnsanları Derneği'nin genel kuruluna da katılarak başkanlık görevini Mustafa Kemal Huz'dan devralan Caner Torunoğulları'nı tebrik etti. - MUĞLA