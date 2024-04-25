Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, halk gününde vatandaşlarla buluştu

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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen halk gününe katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Marmaris İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen Söz Sizde - Halk Günü, yerel seçimlerin ardından tekrar başladı. Partililerin ve vatandaşların buluştuğu halk gününün ilk konuğu Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü oldu. CHP İlçe Başkanı Ömer Bozdemir ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliği yaptığı toplantıya meclis üyeleriyle birlikte katılan Başkan Ünlü vatandaşlardan gelen öneri ve görüşleri dinledi.

"Herkesin fikirleri ve önerileri bizim için çok kıymetli" diyen Başkan Ünlü, katılımcılara teşekkür ederek "Halkçı bakış açısı ve ortak akılla, vatandaşlarımızın taleplerini her zaman ön planda tutarak Marmaris için hizmet edeceğiz" şeklinde konuştu. Soru - cevap şeklinde devam eden toplantıda Başkan Ünlü vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı, incelemek üzere notlar aldı. - MUĞLA