Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Kurban Bayramı'nda mezar ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Yerel

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Kurban Bayramı'nda mezar ziyaretinde bulundu

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Kurban Bayramı dolayısıyla merhum belediye başkanlarının ve aile büyüklerinin kabrini ziyaret etti. Ünlü, mezarları başında dua etti ve çiçek bıraktı.

15.06.2024 20:43
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Kurban Bayramı'nın arifesinde merhum belediye başkanlarının ve aile büyüklerinin kabrini ziyaret etti.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlık ziyaretinde bulundu. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi ilk olarak Marmaris'in vefat etmiş eski belediye başkanlarının mezarlarını ziyaret eden Ünlü çiçek bırakarak dua etti. Mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlarla da görüşen Başkan Ünlü, "Yaptıkları çalışmalarla iz bırakan merhum belediye başkanlarımızı asla unutmuyoruz. Bu arife gününde de onları mezarları başında andık. Hepsine Allah'tan rahmet diliyor, ilçemize kazandırdıkları için şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi. Başkan Ünlü, aile büyüklerinin de kabrini ziyaret ederek dualar okudu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Kurban Bayramı'nda mezar ziyaretinde bulundu - Son Dakika

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