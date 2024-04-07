Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Mahalle Ziyaretlerine Başladı

Yerel

"Dişe diş, kana kan! Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz"

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, göreve başlamasının ardından ilk mahalle ziyaretlerini yaptı. Merkeze uzak ve turistik mahalleleri ziyaret eden Başkan Ünlü, vatandaşların hem bayramını kutladı hem de seçimlerde verdikleri destek için teşekkür etti.

31 Mart yerel seçimlerinde Marmaris Belediye Başkanlığı'na seçilen Acar Ünlü, ilk mahalle ziyaretlerini gerçekleştirdi. Ramazan Bayramı öncesi merkeze uzak mahalleleri ziyaret eden Başkan Ünlü, hem vatandaşların bayramını kutladı hem de seçimlerde verdikleri destek için kendilerine şükranlarını sundu.

CHP Marmaris İlçe Başkanı Ömer Bozdemir ve meclis üyelerinin de katıldığı ziyaretler sabah Hisarönü Mahallesi ile başladı. Sırasıyla Orhaniye, Turgut, Selimiye, Bozburun, Söğüt, Taşlıca, Bayır, Osmaniye ve Turunç mahalleleri ziyaret edildi.

Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının yaşandığı en özel günler olduğunu belirten Başkan Ünlü, "Baharla birlikte bayramı da karşılıyoruz. Neşeyle geçireceğimiz, hep beraber güleceğimiz, sevinçleri paylaşacağımız nice bayramlar diliyorum" diye konuştu.

Hisarönü, Bozburun, Selimiye, Orhaniye, Turunç gibi turistik mahallelerde mahalle sakinlerinin yanı sıra bayram tatili ve yaz sezonuna hazırlanan esnafla da bir araya gelen Başkan Ünlü, acil çözülmesi gereken sorunlarla ilgili talepleri dinledi. Vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesi için belediye ekiplerine talimat verdi.

Başkan Ünlü, şunları söyledi:

"ŞİMDİ SIRA MARMARİS'İ HAK ETTİĞİ YERE GETİRMEKTE"

"Halkımızla buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hem bayramlaşıyoruz hem de seçimlerde bize verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Artık seçim geride kaldı. Şimdi sıra Marmaris'i hak ettiği yere getirmekte… Hepimiz Marmaris için gece gündüz çalışmaya, her noktasına hizmet getirmek için özveriyle görev yapmaya hazırız. Sizler de bu hizmet yolculuğunda en büyük destekçimiz olacaksınız. Bizi konuk eden halkımıza teşekkürlerimi sunuyor, hep birlikte daha nice güzel bayramlar diliyorum."