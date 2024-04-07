Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, mahalle ziyaretlerine devam ediyor

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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, bayram öncesi ziyaretlerine bugün de devam etti. Yeşilbelde, Karacasöğüt, Çamlı, Çetibeli'de vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ünlü, "Mahallelerin sorunlarını daha iyi tespit ve çözüm için her zaman kapınızı çalacağız. Sizlerle hep iç içe, yan yana olacağız" dedi.

Başkan Ünlü, Ramazan Bayramı öncesi mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Hem vatandaşların bayramını kutlayan hem de seçimlerde verdikleri destek için kendilerine teşekkür eden Başkan Ünlü, ziyaretlerine dün Hisarönü Mahallesi ile başlarken; sırasıyla Orhaniye, Turgut, Selimiye, Bozburun, Söğüt, Taşlıca, Bayır, Osmaniye ve Turunç Mahalleleri'ni ziyaret etti.

CHP Marmaris İlçe Başkanı Ömer Bozdemir ve Meclis üyelerinin de katıldığı ziyaretlerde bugün ise Yeşilbelde, Karacasöğüt, Çamlı, Çetibeli'de vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ünlü ayrıca Çetibeli Kontrol Noktası'nda görev yapan asker ve polislerin de bayramını kutlayarak kolaylıklar diledi. Ünlü, burada Marmaris'e gelen tatilcilere de iyi tatiller diledi.

Ünlü, "Bu ziyaretin amacı sizlere teşekkür etmek ama mahallelerin sorunlarını daha iyi tespit ve çözüm için her zaman kapınızı çalacağız. Sizlerle hep iç içe, yan yana olacağız. Bizler Marmaris için çalışmak üzere kolları sıvadık, sizlerin de desteği ile ilçemizi hak ettiği yere getireceğiz. Bizi ağırlayan tüm hemşehrilerimize nazik misafirperverlikleri için teşekkürlerimi sunuyor, hep birlikte daha nice güzel bayramlar diliyorum" diye konuştu.