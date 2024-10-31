Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Söğüt ve Bozburun Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Söğüt ve Bozburun Mahallelerini ziyaret etti. Meclis Üyeleri Şevket Güngör, Okan Uslu, Erdem Karaosmanoğlu, mahalle muhtarları ve birim müdürlerinin eşlik ettiği ziyarette mahalle sakinleri ile görüşen Başkan Ünlü, eksikler ve kış sezonunda yapılacak çalışmalarla ilgili tespitlerde bulundu. Ayrıca Fen İşleri Müdürlüğü'nün Bozburun Tavşanbükü ve Söğüt Çavdır'da yapımını tamamladığı ve devam ettiği yol çalışmalarında incelemeler yapıldı.

Her fırsatta mahalle ziyaretlerine devam ettiklerini söyleyen Başkan Acar Ünlü, "Mahalle mahalle saha çalışmalarını sürdürüyor. Halkımızla görüşerek sorunları ve eksikleri tespit ediyoruz. Bugün de Söğüt ve Bozburun'da bölge sakinlerimizle ve esnafımızla buluştuk. Birim müdürlerimiz ve mahalle muhtarlarımızla birlikte değerlendirmelerde bulunduk. Bizler sokağın sesini dinlemeye devam edeceğiz. Halkçı bakış açısı ve ortak akılla, vatandaşlarımızın fikirlerini her daim ön planda tutarak Marmaris için çok çalışacağız" diye konuştu. - MUĞLA