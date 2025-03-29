Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Ramazan Bayramı\'nda Merhum Başkanları Ziyaret Etti

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Ramazan Bayramı'nın arifesinde merhum belediye başkanlarının kabrini ziyaret etti.

Bayram geleneğini bu sene de bozmayan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Ramazan Bayramı'nın arifesinde mezarlık ziyaretinde bulundu. İlk olarak Marmaris'in vefat etmiş eski belediye başkanlarının mezarlarını ziyaret eden Başkan Ünlü, kabirlere çiçek bırakarak dua etti. Aile büyüklerinin de kabrini ziyaret ederek dualar okuyan Ünlü, mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlarla da selamlaşarak iyi bayramlar diledi.

Başkan Acar Ünlü, "Yaptıkları çalışmalarla iz bırakan merhum belediye başkanlarımızı asla unutmuyoruz. Onları her zaman sevgiyle ve saygıyla yad ediyoruz. Hepsine Allah'tan rahmet diliyor, ilçemize kazandırdıkları için şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadesini kullandı. - MUĞLA