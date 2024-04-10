Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Ramazan Bayramı\'nı halkla kutladı

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Ramazan Bayram coşkusunun yaşandığı Marmaris'te Belediye Başkanı Acar Ünlü, bayramı halkla iç içe kutladı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, bayramın birinci gününde de yoğun bir programla vatandaşlarla bir arada oldu. Bayram namazını Eski Cami'de kılan Başkan Ünlü, burada vatandaşlarla bayramlaşarak edilen duaların kabul olması dileğini iletti. Başkan Acar Ünlü, Marmaris Kaymakamlığı tarafından düzenlenen resmi bayramlaşma törenine de katılarak bayramı kutladı. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'nın ev sahipliğinde düzenlenen bayramlaşma törenine Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, İlçe Jandarma Komutanı J. Yarbay Murat Çam, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları yetkililerinin hazır bulundu.

Burada yaptığı açıklamada bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Acar Ünlü, "Hep birlikte bayram kutlamanın mutluluğunu yaşadık. Sağlıklı, huzurlu nice bayramlar dileğiyle tüm halkımızın ve bayram tatili için Marmaris'i tercih eden misafirlerimizin bayramını bir kez daha en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Ünlü, belediye olarak tüm önlemleri aldıklarını ve belediye ekiplerinin bayram boyunca teyakkuzda olacağını da sözlerine ekledi. - MUĞLA