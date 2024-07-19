Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü Temizlik İşleri Müdürlüğü Çalışanlarıyla Kahvaltıda Buluştu

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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev alan emekçilerle kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Ünlü "Sokaklara, sahillere, ormanlık alanlara, derelere, yol kenarlarına atılan çöpleri toplama noktasında insanüstü emek harcayan tüm personelimizin tek bir isteği vatandaşlarımızın daha duyarlı olması" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Belediye çalışanlarıyla her fırsatta buluşmaya devam ediyor. Geçen hafta Fen İşleri Müdürlüğü personeliyle bir araya gelen Başkan Ünlü bu kez de Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarıyla kahvaltı yaptı. Makine Araç Parkı'nda gerçekleşen etkinliğe müdürlüğün tüm kademelerinde görev alan yaklaşık 120 çalışanı katıldı.

Personelle bir araya gelerek sahada yaşadıkları sıkıntıları birinci ağızdan dinlediklerini ifade eden Başkan Ünlü, "insanüstü bir emek harcıyorsunuz" diyerek seslendiği Belediye çalışanlarına teşekkür etti ve vatandaşlardan da temizlik konusunda daha duyarlı olmalarını istedi. Başkan Ünlü konuşmasının devamında "Sizlerle sık sık bir araya gelmemizin nedeni yaptığınız çalışmaları değerlendirmek ve sahada yaşadıklarınızı sizlerden dinlemek. Sizin sokaklara, sahillere, ormanlık alanlara, derelere, yol kenarlarına atılan çöpleri toplama noktasında insanüstü bir emek harcadığınızı görüyoruz. Vatandaşlarımızdan da çevre temizliği konusunda daha hassas davranmalarını istiyoruz. Hepinize Marmaris için verdiğiniz emek, akıttığınız alın teri için teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - MUĞLA