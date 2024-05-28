Marmaris Belediye Başkanı Esnafı Ziyaret Etti

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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, merkez noktalardan biri olan Atatürk ve Cumhuriyet caddelerindeki esnafı ziyaret etti. Sorunları dinleyen Ünlü, özellikle temizlik konusunda duyarlılık beklediğini ifade etti.

Devamlı olarak sahada, vatandaşlarla görüşerek sorunları ilk ağızdan dinleyen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Atatürk ve Cumhuriyet caddelerindeki esnafı ziyaret etti. Başkan Ünlü'ye birim amirleri de eşlik etti. Yaz aylarının gelmesiyle hareketliliğin başladığı yerlerden biri olan söz konusu caddelerde esnaf ile görüşen Başkan Ünlü, talep ve önerileri dinledi. Belediyenin çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Ünlü, yapılması gereken acil işlerle ilgili birim müdürleriyle istişare ederek gerekli talimatları verdi, notlar aldırdı.

"Halkçı belediyecilik anlayışıyla; birbirimizi dinleyerek ve anlayarak tüm sorunları çözüme kavuşturacağız" diyen Başkan Acar Ünlü, "Bugün müdürlerimizle birlikte Atatürk ve Cumhuriyet caddelerini gezdik. Yaz hareketliliğinin başladığı bölgede esnafımızla görüşerek talep ve önerileri dinledik; kendilerinden özellikle temizlik konusunda duyarlılık beklediğimizi ifade ettik. Ayrıca inşaat yasağını hatırlatarak tüm vatandaşlarımızdan hassas ve duyarlı olmalarını istedik" dedi. Ünlü; özellikle dereler, temizlik ve fen işleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak sorunların çözülmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını kaydetti. - MUĞLA