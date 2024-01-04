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Marmaris Belediye Başkanı Kadınlarla Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı Kadınlarla Kahvaltıda Buluştu

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, belediyenin ücretsiz olarak düzenlediği sabah sporuna katılan kadınlarla bir araya gelerek kahvaltı yaptı. Kadınlar, yapılan çalışmalardan ve derslerden memnuniyetlerini dile getirirken, Başkan Oktay da sporun önemine vurgu yaparak Marmaris'i spor kenti yapma çabalarını anlattı.

Marmaris Belediye Başkanı Kadınlarla Kahvaltıda Buluştu
04.01.2024 - 13:44,  Güncelleme: 14:02
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Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, belediyenin ücretsiz olarak düzenlediği sabah sporuna katılan kadınlarla sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Marmaris Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün sağlıklı ve zinde yaşam için kadınlara yönelik düzenlediği sabah sporu geçtiğimiz Kasım ayıda başlamıştı. Belediyenin spor eğitmenlerinin gözetiminde ücretsiz olarak gerçekleştirilen derslere kadınlar bugünkü dersin ardından bir kahvaltı düzenledi. Kadınlar, evde yaptıkları yiyecekleri ikram ettikleri kahvaltıya Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı da davet etti.

Samimi bir ortamda geçen kahvaltıda Başkan Mehmet Oktay'a teşekkür eden katılımcılar, "Derslerden, ortamdan, yapılan çalışmalardan ve personelden çok memnunuz. Bu dersler sayesinde tüm haftamız enerjik ve keyifli geçiyor. Bu imkanı sağladığınız için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kendisini davet eden yurttaşları kırmayarak kahvaltıya katılan Belediye Başkanı Mehmet Oktay da derslerden duyulan memnuniyetin kendilerine de mutlu ettiğini söyledi. Marmaris'te sporu yaygınlaştırmaya gayret gösterdiklerini belirten Başkan Oktay, "Spor yapan bünye her zaman daha mutlu, daha zinde, daha keyiflidir. Marmaris'i spor kenti yapmak için her alanda çalışıyoruz. Özellikle kış aylarında daha çok yurttaşımız spor yapsın diye etkinlikler düzenliyoruz. 3 senedir yaptığımız bu çalışmalara gösterilen ilgi bizi de memnun ediyor" diye konuştu.

Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Oktay, "Her alanda tüm konulara müdahiliz. Kentin yaşam kalitesini yükseltmek için yoğun çaba gösteriyoruz. Sorunları çözüme kavuşturmak için 7/24 tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte sizler için çalışmaya devam ediyoruz. Daha çok yapacağımız şeyler var. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için imkanlarımız ölçüsünde hizmete devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Başkan Mehmet Oktay, "Bir daha ki sefere biz sizi ağırlayalım" diyerek tüm katılımcılara teşekkür ederken; kadınlar da Başkan Oktay'a çiçek takdim etti. - AYDIN

Kaynak: İHA
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