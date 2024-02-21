Marmaris Belediye Başkanı Öğrencilerin Kumbara Talebine Yanıt Verdi

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Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Şanlıurfa'ya bağlı Haliliye ilçesinde bulunan Yediiklim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin kumbara taleplerini ilettikleri mektuba kayıtsız kalmadı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Yediiklim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a elektronik posta yoluyla ulaşarak kumbara talebinde bulundu.

Öğrencilerin taleplerini ileten Okul Müdür Yardımcısı ve tarih öğretmeni Muzaffer Uçan, "Okulumuzda öğrencilerimiz için ekonomik anlamda sosyal farkındalık oluşturmak istiyoruz. Özellikle bilinçli tüketici olmanın, para biriktirmenin önemli olduğunu onlara kavratarak bu anlamda bir farkındalık oluşturmak temel amacımız. Göndereceğiniz kumbaralar öğrencilerime gerçekten çok büyük yarar sağlayacaktır. Onların kendisine ve çevresine faydalı birer fert olmasına katkı sunacaktır" yazılı bir elektronik posta ile Başkan Oktay'a ulaştı.

"BİLİNÇLİ TÜKETİCİ OLACAKLAR"

Bunun üzerine Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ekiplerine talimat vererek okula kumbara gönderilmesini sağladı. Öğrencilerden teşekkür mektubu ve kumbaralarla çekilmiş fotoğraflar alan Başkan Mehmet Oktay, "Eminim ki her biri bilinçli bir tüketici, tasarrufun ve para biriktirmenin önemini bilen bireyler olacaklar. Buna Marmaris'ten küçük bir katkı sunmak bizleri de mutlu ediyor. Bu vesileyle öğrencilerimize ve kıymetli öğretmenlerine sevgilerimi iletiyor; bütün Haliliye sakinlerine selamlarımı gönderiyorum" dedi.