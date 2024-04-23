Marmaris Belediye Başkanı Zarar Gören Alanları İnceledi - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı Zarar Gören Alanları İnceledi

Marmaris Belediye Başkanı Zarar Gören Alanları İnceledi

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, fırtına nedeniyle zarar gören Burunucu Macera Parkı ve Marmaris Belediyesi Araç Parkı'nda incelemelerde bulundu. Tamir çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Ünlü, zarar gören alanları daha sağlam bir şekilde hizmete sunacaklarını söyledi.

23.04.2024 11:50  Güncelleme: 11:53
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, hafta sonu etkili olan fırtına nedeniyle zarar gören Burunucu Macera Parkı, Marmaris Belediyesi Araç Parkı ile Turunç Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Ünlü, "Tamir çalışmalarına başladığımız yerleri eskisinden daha sağlam biçimde hizmete sunacağız" dedi.

Marmaris'te geçtiğimiz cumartesi günü etkili olan fırtına ve hortum nedeniyle Burunucu Macera Parkı, Marmaris Belediyesi Araç Parkı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi mezbahasında zarar meydana gelmişti. Hafta sonu belediye başkanları toplantısı nedeniyle Ankara'da olan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris'e döner dönmez zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

Belediye birim müdürleriyle birlikte Burunucu Macera Parkı ve Belediye Araç Parkı'na giden Başkan Ünlü, hasar oranı ve yapılan tamir çalışmalarıyla ilgili birim müdürlerinden bilgi aldı. "Ekiplerimiz iş başında" diyen Başkan Ünlü, "Hasar tespitinin ardından hemen tamir çalışmalarına başladığımız yerleri eskisinden daha sağlam biçimde hizmete sunacağız" ifadesini kullandı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, fırtınadan etkilenen Turunç Mahallesi'ni de ziyaret etti. Fırtına nedeniyle maddi hasar meydana gelen yerlerde ekibiyle birlikte incelemelerde bulunan ve etkilenen esnafla görüşen Başkan Ünlü, ayrıca sezon öncesi yapılması gereken son çalışmalarla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Ünlü, Marmaris'i sezona en hazır hale getirmek için çalışmalara devam ettiklerini iletti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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