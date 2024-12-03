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Marmaris Belediye Meclisi 2024'ün son toplantısını gerçekleştirdi.

Marmaris Belediye Meclisi'nde 2024 yılının son toplantısı Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün başkanlığında gerçekleştirildi. 5 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda ayrıca Belediye Psikologu İmge Bulut, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Toplantı sonunda tüm meclis üyelerine teşekkür eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Bugüne kadar meclisin huzuru, sükuneti, çalışması için katkı sunan bütün meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Alınan kararlarda verilen oylar ne olursa olsun herkes kendi bildiği doğrularla Marmaris halkının menfaatine çalışmalar yapmaya uğraşıyor. Bu olgunluk içerisinde önümüzdeki süreçte de çalışmalarımızın devam edeceğine yürekten inanıyorum. Marmaris'in geleceğine katkı sunacağımız nice toplantılarımız olsun. Hem sizlerin hem de Marmaris halkının yeni yılını şimdiden kutluyorum" dedi.

Bir sonraki meclis toplantısının 6 Ocak 2025 Salı günü saat 14.30'da yapılmasına oybirliği ile karar verildi. - MUĞLA