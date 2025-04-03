Marmaris Belediye Meclisi'nin Nisan ayı olağan toplantısında Belediye'nin 2024 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Bazı meclis üyeleri Başkan Acar Ünlü'nün faaliyet raporunu onaylamadı.

Marmaris Belediye Meclisi'nin Nisan ayı olağan toplantısı Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı. 1 yıllık faaliyetlerin görüşüldüğü toplantıda Encümen ve İmar, Plan ve Bütçe, Kültür Sanat ve Turizm komisyonlarına yeni üyeler seçildi.

Yapılan oylamada Belediye Encümeni'ne Hüseyin Süer ve Şevket Güngör getirildi. Kültür, Sanat ve Turizm Komisyonuna CHP Grubu'ndan Fahri Tan, Okan Uslu, Erdal Nur ile AK Parti Grubu'ndan Ayşe Taşar; İmar Komisyonu'na CHP Grubu'ndan Ahmert İnoğlu, Kemal Açar, İlkay Şimşek ile AK Parti Grubu'ndan Uysal Avcı; Plan ve Bütçe Komisyonuna ise CHP Grubu'ndan Sibel Şenaydın, Erdem Karaosmanoğlu, Osman Demirtaş ile AK Parti Grubu'ndan İbrahim Çelikalp Gökmen seçildi.

"Oy çokluğu ile kabul edildi"

Gündem maddelerinin görülmesinin ardından son madde olan 2024 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi sırasında Belediye Başkanı Acar Ünlü, meclis başkanlığını Başkanvekili Ahmet Özdemir'e bıraktı. Faaliyet raporu değerlendirilmesinin ardından oylamaya geçildi. Oylamada Marmaris Belediyesi 2024 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

Faaliyet raporunun görüşülmesinin ardından tekrar salona gelen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Sanattan spora, eğitimden sağlığa, kent estetiğinden güvenliğe kadar her alanda Marmaris'i hak ettiği yere taşımak adına azimle çalışıyoruz. Bu süreçte emeğini ve desteğini esirgemeyen belediye personelimize, meclis üyelerimize ve her zaman yanımızda olan kıymetli Marmaris halkına yürekten teşekkür ediyorum. Hep birlikte, geleceğe umutla bakan, daha güzel ve yaşanabilir bir Marmaris'i inşa etmek için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA