Marmaris Belediyesi Eski Binasının Önünde Kesilen Ağacın Yerine Çınar Ağacı Dikildi

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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün talimatıyla Marmaris Belediyesi'nin eski binası önünde kesilen ağacın yerine çınar ağacı dikildi. Başkan Ünlü, "Ağacımızın yerini boş görmeye gönlümüz razı gelmedi. Cumhuriyet'in 100. yılı anısına çınar ağacı diktik. Hemşerilerimin yüreği ferah olsun; hep birlikte torunlarımıza yeşil bir Marmaris'i emanet edeceğiz" dedi.

Marmaris Belediyesi'nin eski yerindeki inşaatla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verilmeden önce çalışmalar nedeniyle arsa önünde bulunan okaliptüs ağacı kesilmişti. 2 Mart'ta meydana gelen olay Marmaris halkının büyük tepkisine neden olmuştu. 31 Mart'ta başkanlık koltuğuna oturan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ağaç kesiminin kendilerini de derinden yaraladığını belirterek okaliptüsün bulunduğu yere çınar ağacı dikilmesi talimatı verdi. Park ve Bahçeler ve Zabıta ekipleri fidan dikimini gerçekleştirdi.

Bugün inşaat çalışması durdurulan alanda incelemeler yapan Başkan Acar Ünlü, "Şeffaflık ilkesiyle her adımımızı Marmaris halkıyla paylaşacak, hep birlikte Marmaris'in menfaati için hareket edeceğiz" diyerek esnafla fikir alışverişinde bulundu.

Kesilen ağaçla ilgili de açıklamalar yapan Başkan Ünlü, "Marmaris Belediyesi'nin eski yerinde bulunan ağacımız, inşaat döneminde ne yazık ki kesilmiş ve yaşanan bu üzücü olayla birlikte hepimizin yüreği derinden yaralanmıştı. Bugün inşaatta incelemelerde bulunurken; ağacımızın yerini boş görmeye gönlümüz razı gelmedi ve ağacın bulunduğu yere ulu çınarımız Cumhuriyet'in anısına bir çınar ağacı diktik. Tıpkı Cumhuriyetimiz gibi güçlü, yenilmez ve devrilmez olacak olan ağacımız umarım eskisinin yerini doldurabilir ve yıllar sonra Marmaris'in simgelerinden biri haline gelir. Hemşerilerimin yüreği ferah olsun; son ırmağın kurumasına, son ağacın yok olmasına, son balığın ölmesine izin vermeden hep birlikte torunlarımıza yeşil ve mavi bir Marmaris'i emanet edeceğiz" ifadesini kullandı. - MUĞLA