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Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde Kaymakam Kaya İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde Kaymakam Kaya İncelemelerde Bulundu

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde yapılan iyileştirmeleri inceledi. Bakımevindeki faaliyetler ve hayvanların sağlık durumu hakkında detaylı bilgi aldı. Ayrıca, Belediye'nin açılışı yapılan gıda üretim tesisi projesi de Kaymakam Kaya'ya anlatıldı.

Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi\'nde Kaymakam Kaya İncelemelerde Bulundu
02.01.2024 - 17:48,
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Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı ağırladı. Bakımevi'ni gezen Kaya, görevlilerden tesis hakkında bilgi aldı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde incelemelerde bulundu. Kaymakam Kaya'yı tesis girişinde Belediye Başkan Yardımcıları İhsan Öztürk ve Suzan Zift karşıladı. Başkan Yardımcıları, Kaya'ya tesiste yapılan fiziksel iyileştirmeler hakkında bilgi verdi. Köpeklerin kaldığı bölümleri, kedi tedavi ünitelerini ve kliniği gezen Kaya'ya Bakımevi'nde görevli veteriner hekimler tarafından da bakımevinde sürdürülen faaliyetler, bakılan hayvan sayısı, hayvanların genel sağlık durumları hakkında detaylı bilgi aktarıldı.

Öte yandan, Marmaris Belediyesi'nin hizmete aldığı yaz aylarında açılışı yapılan gıda üretim tesisi projesi de Kaymakam Kaya'ya anlatıldı. Kaymakam Nurullah Kaya da Bakımevi'nde patili dostlara gösterilen ilgi ve bakım dolayısıyla Belediye yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde Kaymakam Kaya İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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