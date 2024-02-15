Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nden Sahiplendirme Çalışması - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nden Sahiplendirme Çalışması

Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi\'nden Sahiplendirme Çalışması

Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda 'satın alma sahiplen' sloganıyla bir stant açarak vatandaşları bilgilendiriyor ve köpekleri sahiplendiriyor.

15.02.2024 17:54  Güncelleme: 17:57
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Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda 'satın alma sahiplen' sloganıyla bir stant açtı. Bir köpek yavrusunun da görevlilerle birlikte yer aldığı stantta sahiplendirme ve bakımevi ile ilgili vatandaşlara bilgilendirme yapılıyor.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın göreve geldiği ilk aylarda yenilenen Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, patili dostlar için sıcak bir yuva olmaya devam ediyor. 5 yıl içinde yaklaşık 39 bin cana dokunan Bakımevi'nde tedavi, kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmaları aralıksız sürüyor. Bakımevi ekipleri şimdi de sahiplendirme bilincinin artması için yeni bir çalışmaya imza atıyor. 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda 'satın alma sahiplen' sloganıyla kurulan stantta bakımevi personeli hem bilgilendirme yapıyor hem de geçici bakımevinde bulunan köpekleri tanıtıyor.

Amaçlarının daha çok köpeğe yuva kazandırmak olduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Onlar bize emanet. Bizde bulundukları geçici sürede hayvanlarımıza çok iyi bakıyor; onların bakımlarını ve tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Ama en büyük ihtiyaçları bir yuva Bu konuda farkındalık oluşturmak için böyle bir çalışma başlattık. Marmarislilere çağrım patili dostlara evlerini açmaları ve onları sahiplenmeleridir" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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