 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Marmaris Belediyesi Halk Ekmek Büfelerine Yoğun İlgi - Son Dakika
Üye Girişi

Marmaris Belediyesi Halk Ekmek Büfelerine Yoğun İlgi

Marmaris Belediyesi Halk Ekmek Büfeleri, ekmeğin fiyatının 10 lira olmasının ardından vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Geçtiğimiz haftalarda günlük satış miktarı ortalama 3 bin olan büfelerdeki ekmek satışı, 4 bine çıktı. Belediye Başkanı Oktay, halkçı belediyecilik anlayışıyla vatandaşların yanında olacaklarını belirtti.

Marmaris Belediyesi Halk Ekmek Büfelerine Yoğun İlgi
05.01.2024 - 13:50,  Güncelleme: 13:50
Abone Ol

Marmaris Belediyesi Halk Ekmek Büfelerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, geçtiğimiz haftalarda ortalama 3 bin olan günlük satış miktarı 4 bine çıktı.

Marmaris'te ekmeğin yeni yılla birlikte 10 lira olmasının ardından Marmaris Belediyesi'nin Halk Ekmek Büfeleri'ne ilgi daha da arttı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde ekmek fiyatının 7.5 lira olduğu büfelerin önünde kuyruklar oluşmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda ortalama 3 bin olan günlük satış miktarı 4 bine çıktı.

Halkın talepleri doğrultusunda Marmaris'te ilk defa geçtiğimiz Ağustos ayında halk ekmek büfesi açılmıştı. Talebin ve ihtiyacın artması ile ikinci büfe de Beldibi Mahallesi'nde açıldı. Fırınlardan uygun fiyata alınan ekmeklerin piyasadan daha ucuza satıldığı büfelerde günlük olarak ortalama 3 bin adet ekmek satışı gerçekleşiyordu. Ancak yılbaşından hemen sonra Marmaris'te ekmeğe 2 lira zam yapıldı ve ilçede ekmeğin fiyatı 10 lira oldu. Bu durum bir adet ekmeğin 7.5 liraya satıldığı Halk Ekmek Büfelerine ilgiyi de arttırdı. Aradaki 2.5 liralık fark büfeler önünde kuyruklar oluşmasına neden oldu. Pazartesi'den itibaren büfelerde günlük yaklaşık 4 bin adet ekmek satılmaya başlandı.

"Halkımızın yanında olacağız"

Ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle böyle bir ihtiyaç doğduğunu dile getiren Marmaris Belediye Başkanı Başkan Oktay, "Marmaris'te gerçekten böyle bir ihtiyaç doğabileceği aklımıza gelmezdi. Ama açtığımız iki büfede de ciddi oranda satış oluyor. Ekmeğe yapılan zammın ardından ilgi daha da arttı. Bizler de halkçı belediyecilik anlayışıyla yurttaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da belediyenin hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - MUĞLA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Marmaris Belediyesi, Halk Ekmek, Marmaris, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmaris Belediyesi Halk Ekmek Büfelerine Yoğun İlgi - Son Dakika


12:54
Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
12:17
Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48
Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40
Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:25
Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:24
Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak
11:05
ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi

Son Dakika
12:54 Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
12:17 Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48 Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46 Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40 Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:24 Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak
11:25 Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:05 ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi
11:00 CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59 Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 14:44:35. #1.11#
SON DAKİKA: Marmaris Belediyesi Halk Ekmek Büfelerine Yoğun İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement