Marmaris Belediyesi Kadın Personelini Ziyaret Etti

Yerel

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Marmaris Belediye Başkan Yardımcıları Suzan Zift ve Burak Demirtaş, kadın personeli ziyaret ederek, günlerini kutladı.

Her 8 Mart'ta olduğu gibi bu yıl da Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Marmaris Belediyesi'nin kadın personeli ziyaret edildi. Ek Hizmet Binası'nda Başkan Yardımcıları Suzan Zift ve Burak Demirtaş, İçmeler Ana Hizmet Binası'nda ise Özel Kalem Müdürü Seda Kopar, kadın personeli odalarında ziyaret ederek, Kadınlar Günü'nü kutladı ve Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın hediyesini takdim etti.

Belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan kadınlar tek tek ziyaret edilerek, günün anısına yaptırılan aynalar hediye edildi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Kadınlara yönelik ayrımcı, dışlayıcı ve şiddet içeren uygulamalar sona erdirildiğinde, geleceğe daha güvenle bakacağımız unutulmamalıdır" dedi.