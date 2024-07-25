Marmaris Belediyesi Muharrem Ayı\'nda Vatandaşlara Aşure İkram Etti

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Marmaris Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti. Aşure dağıtımında Başkan Acar Ünlü de halkla bir araya geldi.

Marmaris Belediyesi Muharrem ayı nedeniyle aşure günü düzenledi. Marmaris pazar yerinde düzenlenen aşure ikramına Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP İlçe Başkanı Ömer Bozdemir ve meclis üyeleri de katıldı. Marmaris Belediyesi aşçılarının pişirdiği aşure ikramına vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 2 bin kişilik aşure kısa sürede dağıtıldı.

Bir süre aşure kazanının başına geçerek aşure de dağıtan Başkan Ünlü, "Muharrem Ayı dolayısıyla pazar yerinde düzenlediğimiz etkinliğimizde dayanışma ve paylaşmanın simgesi aşureyi komşularımıza ikram ettik. Aşurelerimizi sevgiyle paylaştık. Muharrem Ayı'nın hepimize birlik ve bereket getirmesini, oruç tutan canlarımızın oruçlarının ve dualarının kabul olmasını diliyorum. Birliğimiz, dirliğimiz, bolluğumuz, bereketimiz daim olsun" ifadesini kullandı. Başkan Ünlü, aşure dağıtımı sonrasında semt pazarını ziyaret ederek esnaflarla da görüştü. - MUĞLA