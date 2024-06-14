Marmaris Belediyesi'nde Kurban Bayramı Personel Bayramlaşması - Son Dakika
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Yerel

Marmaris Belediyesi'nde Kurban Bayramı Personel Bayramlaşması

Marmaris Belediyesi'nde Kurban Bayramı nedeniyle personel bayramlaşması düzenlendi. Başkan Ünlü, personelin yoğun bir döneme gireceğini belirterek teşekkür etti.

14.06.2024 17:30
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Marmaris Belediyesi'nde Kurban Bayramı nedeniyle personel bayramlaşması düzenlendi. Bayram tatili nedeniyle yoğun bir döneme girildiğini ifade eden Başkan Ünlü "Üzerinize düşeni layıkıyla yapacağınızı biliyorum. O yüzden şimdiden hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi son iş gününde Marmaris Belediyesi'nde personel bayramlaşması gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Acar Ünlü, Kurban Bayramı nedeniyle Makine Araç Parkı ve Marmaris Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda çalışan personelle bir araya geldi. Başkan Ünlü ve Meclis Üyeleri günün erken saatlerinde ilk olarak Makine Araç Parkı'nı ziyaret etti. Burada Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park Bahçeler ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeliyle bir araya gelen Başkan Ünlü özellikle sahada çalışan belediye personelinin yoğun bir çalışma dönemine gireceğini belirtti. Ana hizmet binasındaki personel içinse başkanlık makamında bayramlaşma düzenlendi. Belediye çalışanları makamda; sırayla Belediye Başkanı Acar Ünlü ve Meclis Üyeleri ile bayramlaştı.

Misafirlerimizin ve Marmaris yaşayanlarının mutlu bir bayram geçirmeleri için tüm çalışanlara daha fazla görev düştüğünü söyleyen Başkan Ünlü, "Bizim için asıl bayram Marmaris yaşayanlarının ve misafirlerimizin mutlu bir bayram geçirmesi. Hepinizin görevini layıkıyla yapacağına eminim. O yüzden hepinize şimdiden kolay gelsin diyor, tüm Marmaris'in güzel bir bayram yaşamasını diliyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris Belediyesi'nde Kurban Bayramı Personel Bayramlaşması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris Belediyesi'nde Kurban Bayramı Personel Bayramlaşması - Son Dakika
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