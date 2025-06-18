Marmaris Belediyesi'nden Bisiklet Güvenliği İçin Farkındalık Çalışması - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi'nden Bisiklet Güvenliği İçin Farkındalık Çalışması

18.06.2025 17:19
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Marmaris Belediyesi, bisikletli sürücülerin güvenliğini artırmak amacıyla araçlarına 'Bisiklet ile 2 Metre Mesafe' uyarı çıkartmaları yapıştırdı. Bu uygulama, trafikte bisikletlilere en az 2 metre mesafe bırakılması gerektiğini vurguluyor.

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi, bisikletli sürücülerin can güvenliğini sağlamak amacıyla belediye araçlarına "Bisiklet ile 2 Metre Mesafe" uyarısında bulunan çıkartmalar yapıştırdı. Farkındalık oluşturulması hedeflenen uygulama ile motorlu taşıt sürücülerine trafikte bisikletlilere en az 2 metre mesafe bırakmaları gerektiği hatırlatılıyor.

Marmaris Belediyesi, kentte bisiklet kullanımını teşvik etmek ve trafikte bisikletlilerin güvenliğini artırmak amacıyla Marmaris Bisiklet Derneği iş birliğinde önemli bir farkındalık çalışmasına imza attı. Marmaris Bisiklet Derneği'nin yürüttüğü çalışma kapsamında geçen yıl şehir çevresindeki karayollarına yerleştirilen "Bisiklet ile 2 Metre Mesafe" mesajı, şimdi de Marmaris Belediyesi'ne ait hizmet araçlarında yer almaya başladı. Belediye araçlarının arka ve yan kısımlarına yapıştırılan uyarı çıkartmalarıyla, motorlu taşıt sürücülerine trafikte bisikletlilere en az 2 metre mesafe bırakmaları gerektiği hatırlatılıyor.

"Çevre dostu kent yaşamını güçlendirmeye devam ediyoruz"

Bisikletin trafikteki yerini güçlendirmeyi ve farkındalığı artırmayı amaçladıklarını belirten Marmaris Belediyesi yetkilileri, "Marmaris'in ılıman iklimi ve uygun coğrafyası, yıl boyunca bisikletin ulaşım aracı olarak kullanılmasına büyük olanak sağlıyor. Biz de Marmaris Belediyesi olarak 'Bisiklet Kenti Marmaris' vizyonuyla sürdürülebilir ulaşımı desteklemeye ve çevre dostu kent yaşamını güçlendirmeye devam ediyoruz. Bisiklet kullanıcılarının can güvenliği için bu farkındalığın oluşmasına katkı sunmaktan memnuniyet duyuyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Marmaris Belediyesi'nden Bisiklet Güvenliği İçin Farkındalık Çalışması - Son Dakika

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