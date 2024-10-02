Marmaris Belediyesi\'nden Hayvan Bakımevi İçin Bağış Hesabı

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Marmaris Belediyesi, Hayvan Bakımevi'nde misafir ettiği can dostların daha iyi şartlarda yaşaması için banka bağış hesabı açtı.

Marmaris Belediyesi'nin Ekim ayı meclis toplantısında aldığı kararlardan biri hayvanlar lehine oldu. Hayvan Bakımevi'nde bakım, rehabilitasyon, aşılama ve kısırlaştırma gibi faaliyetlerde kullanılmak üzere Marmaris Belediyesi'nin mevcut banka hesaplarından biri şartlı bağış hesabı olarak tahsis edildi. İsteyen vatandaşlar Hayvan Bakımevi'nde hayatını sürdüren hayvanlar yararına kullanmak üzere Türk Lirası bağışında bulunabilecek.

Toplantıda konu hakkında görüşlerini bildiren Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü Hayvan Bakımevi'nde çok sayıda küçük dostun yaşadığını belirterek "Açılan hesapta biriken para sadece hayvanlar yararına harcanacak. İsteyen vatandaşlarımız buraya bağışta bulunabilir. Bağışları mama veya barınağın diğer ihtiyaçlarını karşılamak için kullanacağız. Barınağımız gerçekten bölgemizdeki örnek barınaklardan bir tanesi bunu gayet net söyleyebilirim. Orada verilen hizmet standartların üstünde. Bu şartları daha da iyileştirmek için biz de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA