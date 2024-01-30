Marmaris Belediyesi Orhaniye Mahallesi\'nde yeni halı saha yapımına başladı

Yerel

Marmaris Belediyesi, Orhaniye Mahallesi'nde yeni halı sahanın yapım çalışmasına başladı.

Marmaris Belediyesi'nin her mahallede spor alanları oluşturmak hedefiyle başlattığı çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Orhaniye Mahallesi'nde de spor alanı yapılmaya başlandı. Atıl vaziyetteki toprak sahada başlanan çalışmada çevre düzenlemesi de yapılacak.

3967 metrekare alanda geçen hafta başlanan çalışmalar kapsamında ilk olarak altyapı düzenlemesi yapıldı. Alanın 1500 metrekarelik bölümünde 30x 50 metre ölçülerinde halı saha yapılacak, kalan kısımda ise çevre düzenlemesi gerçekleştirilecek. Çalışmalarda toprak saha revize edilerek kale direkleri, fileleri ve tel örgü sınırları yapılarak mahalleli gençlerin sportif faaaliyetleri daha modern bir alanda yapmaları sağlanacak.

İlçenin tüm mahallelerinde bölge halkının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Yakın bir zamanda bitireceğimiz saha gençlerimizin en çok zaman geçireceği yer olacak" dedi.