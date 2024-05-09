Marmaris Belediyesi Temizlik Seferberliği Başlattı - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi Temizlik Seferberliği Başlattı

Marmaris Belediyesi Temizlik Seferberliği Başlattı

Marmaris Belediyesi, tüm ilçede temizlik seferberliği başlattı. Merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahalleler, dereler, seyir tepeleri ve sahillerde temizlik gerçekleştirildi. Seyir tepesinde orman yangınlarına karşı uyaran tabela bulundu.

09.05.2024 15:27  Güncelleme: 15:30
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Marmaris Belediyesi, tüm ilçede temizlik seferberliği başlattı. Aynı anda merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahalleler, dereler, seyir tepeleri ve sahillerde temizlik gerçekleştirildi. Seyir tepesinde insanları orman yangınlarına karşı uyaran tabela da atılmış halde ormanın içinde bulundu.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yaz sezonunun yaklaşmasıyla temizlik çalışmalarını daha da arttırdı. Rutin temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler merkez ve merkeze uzak mahallelerde detaylı temizlik gerçekleştirmeye başladı. Ayrıca dereler, seyir tepeleri ve sahillerde de hummalı bir çalışmanın içine giren ekipler Marmaris'i tertemiz yapmak kolları sıvadı. Boş araziler, yol kenarları, su kanalları atılan atıkları temizleyen ekipler moloz, eşyalar, çalı gibi atıkları temizledi.

Sevgi Yolu, Çeşme Meydanı, Yat Limanı Atatürk Meydanı gibi Marmaris'in merkezi noktalarının yanı sıra uzak mahallelerde de çalışma başlatan ekiplerin dünkü durağı Bozburun ve Selimiye oldu. Bunun yanı sıra Gökbel Seyir Tepesi, plajlar ve MUSKİ ile birlikte derelerde temizlik yapıldı. Seyir tepesinde bellerine ip bağlayarak aşağı inen ekipler orman içine atılan çöpleri topladı. Pet şişe, cam şişe, plastik atık gibi çok sayıda çöpü toplayan ekipler bir de koltuk çıkardı. Seyir tepesinden çıkarılan en ilginç madde ise uyarı tabelası oldu. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü tarafından orman yangınlarına dikkat çekmek için asılan tabela da ormanın içine atılmış olarak bulundu.

Çalışmaların tüm mahallelerde devam ettiğini söyleyen Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Zafer Yılmaz, "Sezon öncesi tüm ilçemizde temizlik seferberliği başlattık. Seyir tepelerinden şehir merkezine, kırsal mahallelerden merkez mahallelere kadar her noktada çalışma yürütüyoruz. Ayrıca derelerde MUSKİ ile koordineli olarak temizliğe devam ediyoruz. Hedefimiz sorunsuz, tertemiz bir Marmaris. Bu nedenle aralıksız olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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