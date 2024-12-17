Marmaris Belediyesi Zabıta Ekipleri Market Denetimlerini Sıklaştırdı

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Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri yeni yıl öncesi market denetimlerini sıklaştırdı.

"Güvenli gıda, güvenli Marmaris" sloganıyla halkın sağlıklı, güvenilir gıda tüketmeleri ve kaliteli hizmet almaları için çalışmalar yürüten Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri, yeni yıl öncesi zincir marketlerde denetimlerini sıklaştırdı.

Ruhsat, vergi levhası gibi bulunması şart olan belgelerde kontroller gerçekleştiren zabıta ekipleri fiyat etiketi, raf ve kasa fiyat uyumu, hijyenik, saklama şartları ve ürünlerin tarihleri kontrol ediyor. Özellikle süt, yoğurt, peynir, tavuk eti gibi bozulma süreci daha kısa olan gıdalara tek tek bakan zabıtalar komisyon ile birlikte tarihi geçmiş ürünlere imha etmek üzere muhafaza altına alıyor. Söz konusu marketlere de cezai işlem uygulayan ekipler tarihi geçmiş ürünleri de imha ediyor. Denetimlerin ilçedeki tüm marketlerde devam edeceği belirtildi.

Halkın güven ve sağlığı için zabıta ekiplerinin 7/24 görev başında olduğunu belirten Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Ekiplerimiz yıl boyunca rutin olarak denetimler yapıyor. Ama yeni yıl öncesi daha arttırdık. Halkımızın huzur ve güven içinde yeni yıla girmesi ve hijyenik şartlarda gıdaya ulaşması için çalışmaları sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı. - MUĞLA