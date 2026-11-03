Marmaris Belediyesinde iki yeni müdürlük kurulması oy birliğiyle kabul edildi

Marmaris Belediye Meclisi'nin Kasım ayı toplantısında, belediye bünyesinde Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Müdürlüğü ile İşletme ve İştirakler Müdürlüğü kurulması oy birliğiyle kabul edildi.

Marmaris Belediye Meclisi'nin Kasım ayı toplantısı, Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün Londra'da düzenlenen WTM Londra Turizm Fuarı'na katılması nedeniyle 1. Başkanvekili Hüseyin Süer başkanlığında gerçekleştirildi. Sekiz gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, belediye teşkilatına iki yeni müdürlük eklenmesi kararlaştırıldı. Mecliste yapılan görüşmeler sonucunda Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Müdürlüğü ile İşletme ve İştirakler Müdürlüğü kurulması oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda ayrıca Çamlı Mahallesi'nde yürütülecek kadastro çalışmaları kapsamında, 3402 sayılı Kadastro Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda, taşınmazların sınırlandırma ve tespit çalışmalarında kadastro ekipleriyle birlikte görev yapmak üzere mahalleden 5 isim bilirkişi seçildi. Marmaris Belediye Meclisi'nin aralık ayı toplantısının ise 1 Aralık 2026 Salı günü yapılması kararlaştırıldı.