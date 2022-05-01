Marmaris Bozburun deniz hudut kapısı hizmete açıldı - Son Dakika
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Marmaris Bozburun deniz hudut kapısı hizmete açıldı

01.05.2022 14:07
Marmaris Bozburun deniz hudut kapısı hizmete açıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi'nde hizmet veren deniz hudut kapısı iki yıl aradan sonra tekrar açıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi'nde hizmet veren deniz hudut kapısı iki yıl aradan sonra tekrar açıldı.

16 Nisan 2010 tarihinde açılan Bozburun Deniz Hudut Kapısı Koronavirüs pandemisi tedbirleri çerçevesinde kapatılmıştı. Normalleşme sürecinin ardından hizmet binası yenilenerek tekrar açıldı. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında olan Hudut kapısının tekrar açılması başta Bozburun esnafı olmak üzere yat sahiplerinin de yüzünü güldürecek.

Marmaris'e 45 kilometre mesafedeki Gümrüklü Hudut Kapısının Bozburun'da açılması, Sömbeki (Simi) Adasına olan 9 millik mesafe ile en yakın çıkış kapısı konumunda olması yönünden lüks yatların en çok tercih ettiği konum olarak tercih ediliyor. - MUĞLA

Marmaris Bozburun deniz hudut kapısı hizmete açıldı
Marmaris Bozburun deniz hudut kapısı hizmete açıldı
Marmaris Bozburun deniz hudut kapısı hizmete açıldı
Marmaris Bozburun deniz hudut kapısı hizmete açıldı
Marmaris Bozburun deniz hudut kapısı hizmete açıldı

YORUMLAR
500
Rize-Artvin Havalimanı 14 Mayıs'ta hizmete açılacak Rize-Artvin Havalimanı 14 Mayıs'ta hizmete açılacak BAKAN KURUM MARMARİS'İMİZİ O ESKİ HATIRLADIĞIMIZ MARMARİS'E GETİREBİLMENİN ÇABASI İÇERİSİNDEYİZ BAKAN KURUM MARMARİS'İMİZİ O ESKİ HATIRLADIĞIMIZ MARMARİS'E GETİREBİLMENİN ÇABASI İÇERİSİNDEYİZ

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Marmaris Bozburun deniz hudut kapısı hizmete açıldı - Son Dakika


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