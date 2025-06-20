Marmaris Gece Hayatından Fazlasını Sunuyor

Turizmciler ve tatilciler ' Marmaris sadece gece hayatından ve o görüntülerden ibaret değil'

MUĞLA - Dünyanın ve ülkemizin en popüler turizm kentlerinden olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde son günlerde bazı eğlence mekanlarına dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler kamuoyunda tartışma oluşturdu.

Marmaris'te turizm işletmecisi ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Genel Sekreteri Nevcihan Eren, özellikle yüksek sesli müzik ve etik dışı gösteriler nedeniyle ilçenin zaman zaman gündeme gelmesinin sektöre zarar verdiğini söyledi. "Kaymakamlığımızın, Emniyet Müdürlüğümüzün ve belediyemizin denetimlerini yerinde ve gerekli buluyoruz" diyen Eren, bu süreçte kurumlarla iş birliği içinde çalıştıklarını, üyelerini bilgilendirdiklerini vurguladı.

Otel işletmecisi Eren "Bizim Marmaris'imiz sadece gece hayatından ibaret değil. Doğamız, koylarımız, tarihi alanlarımız ve yıllardır hizmet veren köklü işletmelerimizle fark oluşturuyoruz. Böyle anılmak istemiyoruz. Amacımız, Marmaris'e gelen ailelerin, gençlerin ve doğaseverlerin huzurlu bir tatil geçirmesi " dedi.

İngiliz pazarıyla uzun süredir çalışan ve müdavim misafirleri ağırlayan işletmenin bu ayki konuklarının yüzde 80'inin her yıl Marmaris'e geldiğini belirten Eren, "Misafirlerimizden en az 5 yıldan fazladır buraya bazıları 30 yıldır geliyor. Nereye gidip gitmeyeceklerini, neyi tercih etmeyeceklerini çok iyi biliyorlar. Rahatsız oldukları bir ortama zaten girmezler. Sosyal medyadaki bazı görüntülerin arkası araştırılmalı. Bu tarz içeriklerin Marmaris'in genel yapısıyla ilgisi yok" diyerek Marmaris'in güzelliklerini paylaşarak o kötü görüntülerin etkisinin kalkacağının da önemini vurguladı.

" İngiltere'den daha ucuz ve havası daha güzel"

Marmaris'e 23 yıldır tatile gelen İngiliz Georgues çifti ise "Biz Marmaris'i çok seviyoruz. Doğası, yemekleri, insanlarının samimiyetiyle bizim için harika bir yer. Yılda iki kez İçmeler'e geliyoruz, yat limanında yemeğimizi yiyoruz, yürüyüşümüzü alışverişimizi yapıyoruz. Sosyal medyada çıkanları pek görmüyoruz, görsek de önemsemiyoruz. Burada güvendeyiz ve rahatız. O tarz eğlence mekanlarını tercih edenler de olabilir, ona da bir şey demiyoruz. Ama şunu da söyleyelim, İngiltere'den daha ucuz. ve biz her zaman dostlarımıza Marmaris'i tavsiye ediyoruz ve tekrar geleceğiz" diyerek tatil için vazgeçemeyecekleri tek yerin burası olduğunu ifade ettiler.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, ilçede kurallara uymayan işletmelere yönelik denetimlerin süreceği ve gerekli cezai işlemlerin uygulanmaya devam edeceği öğrenildi.