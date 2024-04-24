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Marmaris'in 30 mahalle muhtarı Belediye Başkanı Acar Ünlü'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

31 Mart yerel seçimlerinde Marmaris'te göreve gelen 30 mahalle muhtarı Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'yü ziyaret etti. Başkan Ünlü, başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette muhtarları kapıda karşıladı.

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette muhtarlarla sohbet eden Başkan Ünlü, Marmaris'e hep birlikte hizmet edeceklerini belirterek "Demokrasinin temel taşı olan sizlere ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Ben sizleri yol arkadaşım olarak görüyorum. Sizler hizmetlerimizi hayata geçirmemizde en önemli yol göstericimiz olacaksınız. İstişare halinde ilçemize hizmet getireceğiz. Önümüzdeki süreçte sık sık bir araya gelecek, Marmaris'imizin her noktasına eşit hizmet ulaştırma noktasında omuz omuza çalışacağız" diye konuştu.

Başkan Acar Ünlü'ye hayırlı olsun dileklerini ileten muhtarlar ise halka hizmet için işbirliği halinde olacaklarının altını çizdi. Görüşme toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - MUĞLA