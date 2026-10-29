Marmaris Kaymakamı Kaya, gençlerin teknoloji üreten nesiller olmasının altını çizdi - Son Dakika
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Marmaris Kaymakamı Kaya, gençlerin teknoloji üreten nesiller olmasının altını çizdi

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Marmaris Kaymakamı Kaya, gençlerin teknoloji üreten nesiller olmasının altını çizdi
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Marmaris'teki VII. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi'nde Kaymakam Nurullah Kaya, gençlerin bilimsel düşünceyi benimseyip teknoloji üretmesinin önemini vurguladı. Kaya, 2026'nın Gençlik Yılı ilan edilmesini gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmak için fırsat gördü.

Marmaris'te düzenlenen VII. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi'ne katılan Kaymakam Nurullah Kaya, gençlerin bilimsel düşünceyi benimseyen ve teknoloji üreten bireyler olarak yetişmesinin önemini vurguladı.

Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde gerçekleştirilen kongrede gençliğin geleceği, bilimsel araştırmaların önemi ve teknolojik gelişmelerin gençler üzerindeki etkileri ele alındı.

Kongrede konuşan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, 2026 yılının Gençlik Yılı olarak ilan edilmesinin, gençlerin gelişimini desteklemek ve potansiyellerini ortaya çıkarmak açısından önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Kaya, bilim ve teknolojideki gelişmelere dikkat çekerek araştıran, sorgulayan ve teknoloji üreten nesillerin yetişmesinin ülkenin geleceği açısından önem taşıdığını ifade etti.

Bilimsel organizasyonlara vurgu

Marmaris'in doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif organizasyonlarla da öne çıkmasının önemine değinen Kaya, kongrenin ilçede düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaya, organizasyona öncülük eden İstanbul Esenyurt Üniversitesi'ne, Kongre Başkanı Prof. Dr. Dinçer Atlı'ya, Kongre Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Bayansalduz'a, Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülay Börekçi'ye ve kongrenin devamlılığı için emek veren Dr. Zekeriya Bingöl'e teşekkür etti. Kongrenin bilim dünyasına, genç araştırmacılara ve Marmaris'e katkı sağlamasını temenni etti.

Kaynak: İHA
Nurullah KayaMarmarisGençlikGüncelEğitimYerelSon Dakika

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