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Marmaris'te 03 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde renkli görüntüler oluştu - Son Dakika

Marmaris'te 03 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde renkli görüntüler oluştu

03.12.2021 15:10

- Marmaris'te 03 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde renkli görüntüler oluştu 03 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Muğla'nın Marmaris ilçesindeki özel eğitim öğrencilerinin gösterileri ile farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

- Marmaris'te 03 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde renkli görüntüler oluştu

MUĞLA - 03 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Muğla'nın Marmaris ilçesindeki özel eğitim öğrencilerinin gösterileri ile farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Vizyon Spor Kulübü işbirliğiyle düzenlenen farkındalık etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'ndaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Vizyon Spor Kulübü'nde dans ve jimnastik eğitimi gören özel çocuklar sahne aldı. Öğrenciler eğitmenleri eşliğinde latin ve zumba dansları, harmandalı oynadı, jimnastik parkurunda gösteri yaptı.

İlçedeki bir okulun ana sınıfı ve liseli öğrencileri de özel arkadaşlarına destek verdiler, hep birlikte şarkılar söyledi. Çocukların sergilediği hünerler büyüklerinden alkış aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa'nın da izlediği etkinlik, günün anısına hatıra fotoğrafları çektirilmesiyle sonlandı.

Marmaris'te 03 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde renkli görüntüler oluştu
Marmaris'te 03 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde renkli görüntüler oluştu
Marmaris'te 03 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde renkli görüntüler oluştu
Marmaris'te 03 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde renkli görüntüler oluştu

Dünya Engelliler Günü, Marmaris, Aralık, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Marmaris'te 03 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde renkli görüntüler oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaris'te 03 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde renkli görüntüler oluştu - Son Dakika
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