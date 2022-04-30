Marmaris'te bayram öncesi yol denetimleri artırıldı - Son Dakika

Marmaris'te bayram öncesi yol denetimleri artırıldı

MUĞLA - Muğla'nın turistik kentlerinden Marmaris ve Datça'nın kara yolu ile tek giriş noktası Marmaris ilçe girişine 21 kilometre mesafedeki Çetibeli Jandarma Kontrol noktasında Ramazan Bayramı öncesi ilçelere giriş yapan araçlara emniyet kemeri ve güvenlik kontrolleri yapıldı.

Çoğunluğu İstanbul, Ankara, Eskişehir plakalı olan araç sürücülerinin geneli, bayram tatili ve aile ziyareti için geldiklerini belirterek 'yollarda yapılan uygulamaların kendi güvenlikleri için yapıldığını uygulamalardan memnun olduklarını " söylediler.

Jandarma ve Emniyet güçleri uzun yoldan gelen araç sürücülerinin dinlenmesi için davetlerde bulunduklarını kontrolleri sırasında emniyet kemeri takmanın sürücülerin kendi can sağlıkları için gerekli olduğunu belirterek 'bayramınız kemerli olsun ' sloganı ile sürücüleri bilgilendirip broşürler ve defterler dağıttılar, kemerleri takılı olanlara teşekkür ederek iyi tatiller dileklerinde bulundular.

Ramazan Bayramı tatili için ilçeye girişlerde arttırılan güvenlik önlemleri çerçevesinde ilçeye giren araçlar narkotik ve bomba arama köpekleri ile teker teker arandı. Emniyet kemeri ve belge kontrolü yapıldı.

Çetibeli Jandarma Kontrol noktasında jandarma trafik, asayiş, terörle mücadele, narkotik ekipleri ile gelen her toplu taşıma ve özel araçları kontrol ederek ilçelere giriş yönlendirmesi yapılıyor. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme istasyon ekiplerinin de çift yönlü yaptıkları uygulamalarda 5 bin araç kontrol edildi, adli suçlardan aramaları olan, sürücü belge eksikleri olan, asker kaçağı olan 27 vatandaş hakkında işlem yapıldı.

Bayram boyunca ilçe merkezlerinde, kırsal mahallelerde başta olmak üzere tüm Muğla ilinde havadan ve karadan denetimlerin daha da sıklaştırılarak devam edeceği bilgisi edinildi.