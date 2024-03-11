Marmaris'te Bilim ve Teknoloji Haftası Kutlamaları - Son Dakika
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Marmaris'te Bilim ve Teknoloji Haftası Kutlamaları

Marmaris\'te Bilim ve Teknoloji Haftası Kutlamaları

Marmaris İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nda düzenlenen etkinliklerle Bilim ve Teknoloji Haftası kutlandı. 5-13 yaş arası 60 çocuğun katıldığı etkinliklerde robotik kodlama, sanal gerçeklik uygulaması, gökyüzü gözlemi ve bilim sergisi gibi birçok çalışma yapıldı.

11.03.2024 17:52  Güncelleme: 17:53
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Marmaris'te Bilim ve Teknoloji Haftası, İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nda çocuklarla birlikte kutlandı.

Her yıl 8- 14 Mart arasında kutlanan Bilim ve Teknoloji Haftası dolayısıyla Marmaris İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nda bir dizi etkinlik düzenlendi. Öğrencilerin bilime, bilimsel düşünceye, gelişen teknolojilere ilgisini çekmek; bilgi, beceri ve üretim yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinliklere 5-13 yaş arası toplam 60 çocuk katıldı.

Parkta gün boyunca robotik kodlama, sanal gerçeklik uygulaması, gökyüzü gözlemi, bilim ve teknoloji sergisi gibi birçok çalışma yapıldı. Onlarca deneyin de gerçekleştirildiği etkinlikte çocuklar bilimle ve eğlenceyle dolu bir pazar günü geçirdi.

Kaynak: ANKA

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