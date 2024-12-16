Marmaris'te Çocuklara Doğa Sevgisi Aşılandı - Son Dakika
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Marmaris'te Çocuklara Doğa Sevgisi Aşılandı

Marmaris\'te Çocuklara Doğa Sevgisi Aşılandı

Marmaris Belediyesi ve WWF iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, çocuklara ormanı tanıtarak doğayı korumanın önemi anlatıldı. Öğrencilerin katıldığı etkinlikte çeşitli eğitici aktiviteler gerçekleştirildi.

16.12.2024 16:21  Güncelleme: 16:24
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Marmaris Belediyesi ile Doğal Hayatı Koruma Vakfı ile eğitmenleri İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte çocuklara ormanı tanıttı.

İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nda çocuklara doğa sevgisini aşılamak ve çocukların doğayı korumak konusundaki farkındalığını arttırmak için bir etkinlik gerçekleştirildi. WWF - Doğal Hayatı Koruma Vakfı ile birlikte yürütülen etkinliğe çok sayıda öğrenci katıldı. Orman nedir, ormanda hangi canlılar yaşar, birbirleriyle olan ilişkileri nedir gibi soruları yanıtlayarak doğayı korumanın öneminin anlatıldığı etkinliğe WWF'den eğitimciler katıldı. Öğrencilerle doğa posteri, besin zinciri, doğa tombalası, sevimli hayvan maskesi yapımı gibi çeşitli etkinlikler yapılan program iki gün sürdü. Programın ilerleyen günlerde de tekrarlanacağı bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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