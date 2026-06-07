Marmaris\'te DMD Hastası İçin Dayanışma Etkinliği

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan ilköğretim okulu öğrencisi Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Muhammet Sıraç Gündür'ün tedavisine destek olmak amacıyla Marmaris'te anlamlı bir dayanışma etkinliği düzenlendi. Günnücek Milli Parkı'nda kurulan mesire alanı, gün boyunca adeta bir yardım ve dayanışma festivaline dönüştü.

Sıraç'a destek olmak isteyen çok sayıda işletme ve gönüllü, etkinlikte el ele vererek çocuklar için karnaval atmosferi oluşturdu. Alanda gözleme, waffle, çeşitli yiyecek ve içecek stantlarının yanı sıra oyun ve boyama alanları da kuruldu. Aileler ve çocuklar hem eğlenceli vakit geçirme hem de anlamlı bir kampanyaya destek olma fırsatı buldu.

Marmaris'teki esnafların yanı sıra ilçe dışından gelen işletmelerin de katkı sunduğu etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi. Gün boyunca elde edilen tüm gelirlerin Muhammet Sıraç Gündür'ün tedavi sürecinde kullanılacağı belirtildi.

Etkinliğe Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel ve mahalle muhtarları da katılarak destek verdi. - MUĞLA