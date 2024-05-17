Marmaris'te domuzlar doğal yaşam alanlarına döndürülecek - Son Dakika
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Yerel

Marmaris'te domuzlar doğal yaşam alanlarına döndürülecek

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, domuzların kendi doğal beslenme alışkanlıklarına ve yaşam alanlarına dönmeleri gerektiğini belirterek, domuzlardan bulaşabilecek bir kuduz vakasının ilçe turizmini sıkıntıya sokabileceğini ifade etti.

17.05.2024 22:40
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Marmaris'te domuzlar doğal yaşam alanlarına döndürülecek

Başkan Ünlü: "Domuzlardan bulaşabilecek bir kuduz vakası ilçe turizmini sıkıntıya sokar"

MUĞLA - Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, domuzların kendi doğal beslenme alışkanlıklarına ve yaşam alanlarına dönmeleri gerektiğini belirterek, "Aksi takdirde ilerleyen süreçte sağlık ve güvenlik sorunları meydana gelebilir, hatta tüm bu süreçler kentimizin ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalmasına kadar varabilir" ifadesini kullandı.

Marmaris'te meydana gelen yangınlarla birlikte orman varlığının azalmasıyla son dönemde şehir içinde daha çok görülmeye başlayan domuzlarla ilgili ortaya çıkan sorunların tespiti ve çözüm yollarına yönelik veteriner hekimlerin katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili uzmanlarıyla toplantı yapan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü bu kez basının karşısına çıktı. Ünlü ile birlikte Marmaris'te görev yapan veteriner hekimlerden oluşan bir heyetin açıklamalarda bulunduğu toplantıda sayıları kontrol edilemez bir şekilde artan domuz nüfusu ile ilgili alınması gereken önlemler değerlendirildi.

"Bir domuz 6 yıl içinde 67 bin popülasyona neden oluyor"

Basın toplantısında açıklamayı okuyan Veteriner Hekim Behçet Düzgün, son yıllarda sayıları kontrol edilemez bir şekilde artan domuz nüfusunun önlem alınmadığı takdirde insan ve toplum sağlığını tehdit edici bir seviyeye ulaşacağını vurguladı. Senede iki defa doğuran ve her defasında 6 yavru meydana getiren bir domuzun 6 yıl sonra 67 bin domuz popülasyonuna neden olacağını belirten Düzgün, "Domuzların idrar, salya, dışkı gibi atıklarını bırakmaları sonucunda evcil hayvanlara, orada oynayan çocuklara ve insanlara birçok hastalık bulaşabilir" diyerek önemli bir tehlikeye işaret etti.

Ünlü: "Halk bu işin nereye varabileceğinin farkında olmalı"

Domuzlardan insanlara bulaşabilecek herhangi bir kuduz vakasının bir karantinaya neden olarak, Marmaris'in turizmine sekte vurabileceğinin altını çizen Başkan Acar Ünlü ise "Vatandaşın bu mücadeleye katkısı çok önemli. Bizim amacımız ilk etapta halkımıza yapması gerekenleri anlatmak. Bu işi engellemenin tek yolu domuzların besin bulamayarak doğal yaşam alanlarına dönmesini sağlamak. Bu nedenle bizler çöpleri daha düzenli toplayacağız. Kedi besleme noktalarını arttıracağız. ve vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendireceğiz. Unutmayalım ki bir virüs yakın zamanda bütün dünyada bir pandemiye neden oldu" ifadelerini kullandı.

"Hayvanseverlerin katkısı çok önemli"

Bu konuda hayvanseverlerin fikirlerini de çok önemsediklerini söyleyen Başkan Ünlü, "Çözüme katkı sunabilecek üniversiteler, Milli Parklar Müdürlüğü, Tarım Müdürlüğü gibi tüm kurumların yanında hayvanseverleri de dinleyeceğiz. Toplumun katkısı ve mücadelesi çok önemli ama ilk etapta herkes söz konusu bu yaban hayvanlarını beslemeyerek ya da etrafa gelişi güzel kedi köpek maması bırakmayarak çözümün çok önemli bir parçası olabilir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris'te domuzlar doğal yaşam alanlarına döndürülecek - Son Dakika

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